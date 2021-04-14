الصحة بغزة تعلن إحصائية الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 402 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الأربعاء.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 1162 إصابة، وذلك بعد فحص 3234 عينة، وذلك بنسبة إصابة 36%.