الشيخ: لن نسمح أن يكون ثمن الانتخابات سياساً التنازل عن مشاركة المقدسيين فيها





















رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "لن نسمح أبداً أن يكون ثمن الانتخابات سياسياً، التنازل عن القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وتحديداً داخل القدس الشرقية تصويتاً".وأضاف الشيخ في تغريدة له نشرها، مساء اليوم الأربعاء، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذا غير خاضع للمساومة أو الحرج السياسي والتنظيمي".