العبادلة: نحن بذروة الموجة الثانية لجائحة (كورونا) ولن تُخفف الإجراءات مباشرة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بقطاع غزة: "نتوقع أننا في ذروة الموجة الثانية من جائحة (كورونا)، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك تسطيح في أعداد الإصابات".



وأضاف العبادلة في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم الأربعاء: "بالأمس تم تسجيل 256 حالة حرجة مبيتة، وأول أمس 277 حالة، وقبلها بيوم 276 حالة، ومتوقع أن يستمر هذا الرقم ليومين إضافيين ثم ينخفض المنحنى".



وأشار إلى أن الإجراءات في هذه المرحلة مناسبة للحالة الوبائية وأي إجراءات بالتخفيف أو التشديد وفق الحالة الوبائية، ولكن لن يكون هناك تخفيف مباشر للإجراءات لأن الهدف كسر حدة المنحنى.



ووجه العبادلة، الشكر للطواقم الطبية في الظروف التي يعملون بها، مؤكداً انها على استعداد دائم سواءً في الجائحة أو الحروب.



وفي السياق، قال مدير دائرة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بقطاع غزة: "ما يدور حول اللقاحات، هي وعودات لما بعد منتصف نيسان/ أبريل أو النصف الثاني من شهر أيار/ مايو".



وأضاف: "نتوقع أن تكون هذه الموجة الثانية والأخيرة في القطاع في حال تم تدعيمها بتطعيم مجموعة كبيرة من المواطنين".