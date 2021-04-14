سلامة معروف: حال وجدت ضرورة للتشديد من الإجراءات فلن نتردد بالتنفيذ

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الإجراءات الحكومية بالقطاع، تتناسب وطبيعة الحالة الوبائية، وفق تقدير وزارة الصحة كافية، لافتة إلى أنه يمكن أن يعول عليها في الأيام المقبلة؛ للحد من انتشار العدوى وتخفيض منحنى الإصابات.



وقال معروف، في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم الأربعاء: "في حالة وجد ضرورة للتشديد لن نتردد في التنفيذ، ورغم الحديث عن الآثار والتداعيات لبعض القرارات خاصة في شهر رمضان، فقد حاولنا قدر المستطاع أن نوازن بين الأثر الطبي المطلوب وعدم التضييق".



وفي السياق، أكد معروف ان العديد من القطاعات تأثرت بفعل الإجراءات مثل القطاع السياحي، والأسواق الشعبية، والسائقين ولكن على الأقل الضرر ليس كاملاً نظراً لعدم الإغلاق الكامل.



وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على ضرورة أن يتفهم الجميع أن هذه الإجراءات استثنائية نتيجة وضع طارئ نأمل ألا يستمر طويلاً.



وقال معروف: "نحن بانتظار تقييم وزارة الصحة للإجراءات المتخذة والتي تحتاج أن يمر عليها أسبوع حتى نستطيع أن نحدد تأثير هذه القرارات وشكل توصيات وزارة الصحة تجاهها".