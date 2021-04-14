شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات على صعيد الساحة الفلسطينية، والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحول إجراء الانتخابات، قال الرئيس عباس: "إننا ماضون في إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف: "طلبنا من أطراف الرباعية الدولية، ودول أخرى وألمانيا بذل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وفق الاتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات فلسطينية فيها سابقا".

من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية، عن دعمها لإجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن المانيا ستجري اتصالاتها وجهودها من أجل عقد الانتخابات الفلسطينية وبما فيها مدينة القدس الشرقية.

كما أطلع سيادته، المستشارة الألمانية ميركل على آخر الاتصالات الجارية مع الإدارة الأميركية، وأهمية مواصلة تطوير العلاقات معها على أساس القانون الدولي.

وقدم الرئيس الشكر والتقدير على الدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ في خلق أجواء ايجابية وبذل جهود من أجل تحقيق السلام، إلى جانب دور الرباعية الدولية الراعية للمفاوضات.

وأكد الرئيس عباس أهمية ما تقدمه ألمانيا من دعم اقتصادي لبناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم بنيته التحتية.

وتم الاتفاق على مواصلة التواصل والتشاور بين الجانبين.

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