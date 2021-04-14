شؤون فلسطينية

وفد فلسطين لدى (يونسكو): يجب احترام حقوق الإنسان بفلسطين عبر انتخابات حرة

وفد فلسطين لدى (يونسكو): يجب احترام حقوق الإنسان بفلسطين عبر انتخابات حرة
رام الله - دنيا الوطن
نقل السفير منير أنسطاس المندوب الدائم المناوب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، نداء القيادة الفلسطينية الموجه إلى المجتمع الدولي، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية للكف عن عرقلة الانتخابات الديمقراطية في فلسطين المحتلة، وفي عاصمتها القدس الشرقية على الخصوص.

كما أكد السفير أنسطاس على ضرورة أن تطّلع (يونسكو) بواجباتها تجاه التراث الفلسطيني، الذي يتعرّض لأفدح الانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال، في القدس والخليل وبتير وسبسطية وغيرها.

وفي كلمته ضم أنسطاس صوته إلى كل ما جاء في بيان المجموعة العربية (5أ) الذي تلاه ممثل جمهورية مصر العربية، مؤكدا على أن وفد دولة فلسطين يشدد على ضرورة احترام اهداف وقيم (يونسكو) فيما يخص حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية التعبير وذلك عبر الانتخابات الحرة والنزيهة. وبهذا الصدد نقل أنسطاس نداء القيادة الفلسطينية الموجه إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بما فيها (يونسكو)، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أجل الكف عن عرقلة الانتخابات الديموقراطية في فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أنسطاس أيضاً على ضرورة متابعة (يونسكو) للانتهاكات المتواصلة في مجالات اختصاص (يونسكو)وخاصة التراث العالمي في القدس والخليل وبتير وسبسطية وغيرها من المواقع المتعرضة للانتهاكات الإسرائيلية.

وتقدم بجزيل الشكر لجهود المديرة العامة ولدعمها لمشاريع تطوير التعليم في مواجهة جائحة (كورونا)، مشيدا بجهود اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب (يونسكو) الوطني لدى فلسطين ولجهود قطاع العلاقات الخارجية وأولوية افريقيا PAX والمدير العام المساعد لهذا القطاع السيد ادواردو ماتوكو.

فيما كان د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعضو مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة، ونائب رئيس المجموعة العربية بمنظمة (يونسكو)، قد ألقى كلمة المجموعة العربية في الدورة (211) للمجلس التنفيذي لمنظمة (يونسكو)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة أودري أزولاي المدير العام لليونسكو، والسفير أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو.

وأوضح د. عبد الغفار أن فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس تشكل بالنسبة للمجموعة العربية لدى (يونسكو) قضية مركزية تستأثر باهتمامها البالغ ومتابعتها الدائمة لما تتعرض له من انتهاكات جسيمة في مجالات اختصاص المنظمة، مؤكدًا حرص المجموعة العربية على الإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في حماية المقدسات، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك، مضيفًا أن المجموعة تثمن جهود الأردن المستمرة في تنفيذ أعمال إعمار وصيانة المسجد الأقصى، بما في ذلك أعمال الترميم والصيانة لقبة الصخرة المشرفة والجامع القبلي والمسجد المرواني، وكذلك الجهود الحثيثة لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب ورئيس لجنة القدس للدفاع عن المدينة المقدسة، دبلوماسياً وسياسياً، وتثمن عالياً مبادرات الذراع التنفيذي للجنة القدس في دعم صمود المقدسيين، من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع اقتصادية لفائدتهم، وللحفاظ على الهوية الجامعة للمدينة كمركز للتعايش والسلام بين أبناء الديانات السماوية.

وأضاف الوزير أن المجموعة العربية بمنظمة (يونسكو) تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وغير القانونية بفلسطين المحتلة من هدم المدارس واحتجاز المعلمين والطلاب، والاعتداءات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال على الموقع الأثري في مدينة سبسطية والمدرج على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي في فلسطين.

واكد ان العديد من القرارات التي اُعتمدت بخصوص فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية وبشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، لم تجد طريقها إلى التطبيق بعد، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية تعرب عن أسفها الشديد لعدم تنفيذ تلك القرارات، وخاصة المتعلقة منها بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، مؤكدًا مناشدة المجموعة العربية في (يونسكو) المجتمع الدولي، وخاصةً السيدة المديرة العامة لليونسكو التنديد بالآثار الضارة في فلسطين على مجالات اختصاص المنظمة والناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وخاصة للمؤسسات التعليمية والثقافية والمواقع التاريخية والأثرية.

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