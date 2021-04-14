شؤون فلسطينية

أبو حجلة: الانتخابات ستكون حاضرة بالقدس تصويتاً وانتخاباً وترشيحاً رغم أنف الاحتلال

أبو حجلة: الانتخابات ستكون حاضرة بالقدس تصويتاً وانتخاباً وترشيحاً رغم أنف الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دان إبراهيم أبو حجلة، رئيس قائمة التغيير الديمقراطي، اليوم الأربعاء، 14/4/2021، التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس، في أول أيام شهر رمضان، والمتمثل بالاعتداء على المصلين في باب العامود، واستيلاء الاحتلال على وجبات الإفطار، واقتحام جميع المآذن بالمسجد الأقصى وخلع الأبواب وتقطيع جميع الاسلاك الواصلة للسماعات وتهديد عدد من موظفي الأوقاف بالاعتقال.

وحمل أبو حجلة حكومة الاحتلال، المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا التصعيد، محذراً من تنفيذ مخطط مبيت لمنع إجراء الانتخابات في القدس، معتبراً أن هذه الاعتداءات أمر خطير، يدق ناقوس الخطر خصوصاً في شهر رمضان المبارك.

ودعا أبو حجلة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع التصعيد في المسجد الأقصى، والمدينة المقدسة، نتيجة إمعان قطعان المستوطنين في انتهاك حرمة المسجد واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك من خلال الاقتحامات وانتهاك حرمة الشعائر الدينية، التي كان آخرها ما جرى أمس الثلاثاء من اعتداءات بحق المصلين.

وحذر أبو حجلة من عواقب هذه الاعتداءات التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة، لافتاً إلى أن الاحتلال مصمم على مضايقة المقدسيين، بمنعهم من ممارسة حياتهم الدينية، وهدم منازلهم، وغيرها من الاعتداءات التي يهدف الاحتلال من خلالها إلى تهجير المقدسيين من بيوتهم، لتهويد القدس بالكامل، وبالتالي منع إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أبو حجلة على أن الانتخابات ستكون حاضرة في القدس تصويتاً وانتخاباً وترشيحاً، رغما عن الاحتلال، مضيفاً أن اجراء الانتخابات في القدس هو أمرٌ لا نقاش فيه.

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