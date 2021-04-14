الاحتلال يمنع ادخال وجبات الإفطار للصائمين المتواجدين في "الأقصى"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إدخال وجبات الإفطار للصائمين المتواجدين في باحات المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثاني على التوالي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال منعت إدخال مئات وجبات الإفطار، التي توزع على المصلين الذين يفطرون في باحات المسجد الأقصى المبارك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت مواجهات قد اندلعت في ساعات الإفطار يوم أمس الثلاثاء، بعد أن منعت قوات الاحتلال، إدخال وجبات الإفطار إلى المسجد الأقصى، كما منعت الصائمين من الإفطار في ساحة الغزالية المجاورة للسور الشرقي للمسجد.