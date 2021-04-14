ناصر القدوة: مروان البرغوثي سيترشح للرئاسة الفلسطينية

خاص دنيا الوطنقال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، رئيس قائمة الحرية ناصر القدوة: إن "الوضع الطبيعي هو أن كون موجود في قطاع غزة، فالقطاع عبارة عن حزام نضالي وانتخابي ومهم جدا لأي شخص يعمل في مجال السياسة وخصوصا في مجال الانتخابات".وأضاف القدوة، بعد وصوله لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري: "سوف يترشح مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية وقررنا في القائمة أن نقوم بدعمه وترشيحه ".وتابع: "ما سمعته ورأيته فإن الانتخابات بهذه الطريقة سوف تكرث الانقسام، انهاء الانقسام يجب أن يكون المهمة الاولى للمجلس التشريعي الجديد".وأكد القدوة أن "استعادة الوحدة هو الهدف الوطني النبيل الذي بدونه لا مجال للتقدم الفلسطيني ويجب أن يكون في مقدمة المهام الوطنية الفلسطينية".