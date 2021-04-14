ناصر القدوة: مروان البرغوثي سيترشح للرئاسة الفلسطينية

ناصر القدوة: مروان البرغوثي سيترشح للرئاسة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن
قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، رئيس قائمة الحرية ناصر القدوة: إن "الوضع الطبيعي هو أن كون موجود في قطاع غزة، فالقطاع عبارة عن حزام نضالي وانتخابي ومهم جدا لأي شخص يعمل في مجال السياسة وخصوصا في مجال الانتخابات".
وأضاف القدوة، بعد وصوله لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري: "سوف يترشح مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية وقررنا في القائمة أن نقوم بدعمه وترشيحه ".
وتابع: "ما سمعته ورأيته فإن الانتخابات بهذه الطريقة سوف تكرث الانقسام، انهاء الانقسام يجب أن يكون المهمة الاولى للمجلس التشريعي الجديد".
وأكد القدوة أن "استعادة الوحدة هو الهدف الوطني النبيل الذي بدونه لا مجال للتقدم الفلسطيني ويجب أن يكون في مقدمة المهام الوطنية الفلسطينية".
قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، رئيس قائمة الحرية ناصر القدوة: إن "الوضع الطبيعي هو أن كون موجود في قطاع غزة، فالقطاع عبارة عن حزام نضالي وانتخابي ومهم جدا لأي شخص يعمل في مجال السياسة وخصوصا في مجال الانتخابات".
وأضاف القدوة، بعد وصوله لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري: "سوف يترشح مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية وقررنا في القائمة أن نقوم بدعمه وترشيحه ".
وتابع: "ما سمعته ورأيته فإن الانتخابات بهذه الطريقة سوف تكرث الانقسام، انهاء الانقسام يجب أن يكون المهمة الاولى للمجلس التشريعي الجديد".
وأكد القدوة أن "استعادة الوحدة هو الهدف الوطني النبيل الذي بدونه لا مجال للتقدم الفلسطيني ويجب أن يكون في مقدمة المهام الوطنية الفلسطينية".
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