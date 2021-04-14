معروف: كانت هناك مطالبات في الشارع الغزي لفرض الإغلاق الشامل

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رام الله - دنيا الوطن

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، إننا "أمام خيارات جميعها صعبة، ومن بينها كنا أمام خيار الإغلاق التام وهناك مطالبات في الشارع الغزي للقيام بهذه الخطوة".



وأضاف معروف في تصريح لإذاعة (الشعب): "نحن بالتأكيد أمام خيارات جميعها خيارات صعبة وقبل قليل كنا نتحدث عن خيار الإغلاق التام وهناك مطالبات في الشارع الغزي للقيام بهذه الخطوة، وبالتأكيد تعني شللاً كاملاً لجميع مناحي الحياة وتأثيراتها السلبية ستكون أضعاف مضاعفة عما عليه الحال في ظل الإجراءات الإحترازية المعلنة حالياً".



وأكد معروف، "أنه وحتى اللحظة جميع الإجراءات في قطاع غزة التي تم العمل عليها مبنية على توصيات صادرة من وزارة الصحة".



وتابع: "اليوم نحن في ذروة موجة ويليها بالتأكيد موجات أخرى طالما بقيت هذه الجائحة، وبالتالي الإغلاق التام الشامل قد لا يكون العلاج والحل الأمثل في إدارة هكذا أزمة".



وأردف: "بالتالي الإجراءات الأخيرة لها تأشيرات، هذه التأشيرات تحتاج إلى بعض الوقت، وأي إجراء لن يكون له أثر مباشر حتى الإغلاق التام يحتاج لفترة زمنية لا تقل عن أسبوع حتى تظهر آثاره".



وأكد "نحن أمام سيناريو إما الحفاظ على هذه الإجراءات كما هي دون الاتخاذ لخطوات جديدة حال وجدنا أثراً إيجابياً، وهو المتوقع لهذه الإجراءات.. وفي حال وجدنا أن مستجدات الحالة الوبائية والمؤشرات الخاصة آخذة بالارتفاع أو الزيادة بالتأكيد سنصبح أمام محطة تقييم جديدة وربما نكون أمام المزيد من الإجراءات".



وأشار معروف إلى أن"ذروة هذه الموجة قد تستمر بحد أقصى فترة أسبوع وبالتالي نبدأ نشهد حالة من الانحصار أو التراجع في مؤشرات الحالة الوبائية وانخفاض ملموس وواضح في منحنى تسجيل المصابين".