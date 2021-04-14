شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
دعا مجلس الإفتاء الأعلى، أبناء شعبنا إلى شد الرحال إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، بالتدنيس والعدوان.

وحث مجلس الإفتاء في بيان صحفي، أبناء شعبنا إلى تمتين وحدة الصف، وإشاعة الصلح، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، واغتنام  فرصة الانتخابات المقبلة لتعزيز وحدة الصف. 

وطالب التجار بالابتعاد عن الجشع واحتكار السلع ورفع الأسعار، وبيع منتوجات المستوطنات، والسلع الفاسدة، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء شعبنا، لا سيما بعد تفشي وباء كورونا.

وأهاب بالمواطنين الحفاظ على حرمة شهر رمضان في كل مواقعهم، واجتناب كل ما يتنافى مع حرمته، والالتزام بما ينسجم مع روحه وأحكامه.

وشدد مجلس الإفتاء على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا، وأخذ التطعيمات اللازمة للوقاية منه، وضرورة أن يعزل المصاب بكورونا نفسه عن الآخرين، حتى يتجنب نقل العدوى لهم، وإن شق على المصاب الصوم جاز له الإفطار، وعليه القضاء.

أخبار ذات صلة

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

محكمة الانتخابات تعلن تلقيها 24 طعنًا وتحدد موعد دراستها لهم

محكمة الانتخابات تعلن تلقيها 24 طعنًا وتحدد موعد دراستها لهم

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

&#34;البرلمان العربي&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

"البرلمان العربي" يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

منوعات

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

عربي

الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الشركة المشغلة لـ &#34;إيفرغيفن&#34;: قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية

الشركة المشغلة لـ "إيفرغيفن": قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية