شؤون فلسطينية

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان
رام الله - دنيا الوطن
وجه الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، نداء عاجلاً للرؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية وشعوبهم، ناشدهم وحثهم فيه على ضرورة العمل لوقف العدوان العنصري المبيت على المسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ حسين: إن قيام سلطات الاحتلال يوم أمس الثلاثاء بخلع بوابات مآذن المسجد الأقصى المبارك، وقطع أسلاك الكهرباء عنها، لمنع رفع الأذان، وكذلك منع إدخال وجبات الإفطار للصائمين، بالإضافة إلى التهديدات باقتحام المسجد في أواخر شهر رمضان المبارك، هو بداية لحرب دينية يتحمل العالم أجمع نتائجها.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تعمل على استفزاز مشاعر المسلمين في العالم أجمع، من خلال هذه الغطرسة والعنصرية ضد المسلمين ومقدساتهم، وأنها تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على فلسطين، لإيجاد مكان لمستوطنيها ومتطرفيها في المسجد الأقصى المبارك، لمصالح أحزاب المستوطنين الانتخابية العنصرية.

واعتبر قرار شرطة الاحتلال العنصري والجائر بمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين في المسجد الأقصى المبارك، هي محاولة منهم لاستفزاز المصلين والصائمين، وتحدياً واضحاً لمشاعرهم في هذا الشهر الفضيل، وذلك في ظل حرمانهم من حقهم في أداء عباداتهم، الأمر الذي من شأنه أن يشعل فتيل التوتر في المنطقة بأكملها.

وفيما يتعلق بالتهديدات التي أطلقتها ما تسمى بـ "جماعات الهيكل المزعوم" حول نيتها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أكد سماحته أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه تدنيس ساحاته وأروقته.

ودعا الأمتين العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بمؤسساته كافة، إلى وقفة حقيقية لرد هذا العدوان الآثم عن المسجد الأقصى المبارك، محذراً من التداعيات الخطيرة على المنطقة بأسرها جراء هذا الصمت على هذه الأفعال، التي تنتهك الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية كافة، والتي تعتبر الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، جزءاً أصيلاً من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مجدداً الدعوة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لنصرته والذود عنه، في ظل هذا الاستهداف الخطير والممنهج لوجوده وقداسته.

أخبار ذات صلة

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

محكمة الانتخابات تعلن تلقيها 24 طعنًا وتحدد موعد دراستها لهم

محكمة الانتخابات تعلن تلقيها 24 طعنًا وتحدد موعد دراستها لهم

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

&#34;البرلمان العربي&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

"البرلمان العربي" يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

منوعات

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

عربي

الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الشركة المشغلة لـ &#34;إيفرغيفن&#34;: قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية

الشركة المشغلة لـ "إيفرغيفن": قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية