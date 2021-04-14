الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن بعض التذبذب الحاصل على أسعار الدواجن واللحوم رغم أنه لم يكن هناك تغير كبير عليها، إلا أنها ناتجة عن الأسعار العالمية.



وبين البسيوني أن الأسعار مستقرة ولم يكن هناك أي تغير ملموس على المنتجات، مشيرًا إلى أن وزارته تسعى لأن تكون الأسعار مستقرة خلال الشهر الفضيل.



وأشار إلى أن الوزارة استعدت لاستقبال الشهر الكريم ومنذ بدايته لم يكن هناك أي نقص في المنتجات خاصة اللحوم الحمراء والدواجن، مشيرًا إلى أن الكميات متوفرة في مزارع الإنتاج والتربية ولن يكون هناك أي نقص.



وبشأن الفواكه، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، نحن على مشارف بداية الإنتاج الصيفي للمنتجات، والفواكه الصيفية لم تتدفق حتى اللحظة بكميات كبيرة وستكون أسعارها مناسبة خلال الفترة المقبلة بعد أن تكون منتجاتنا المحلية متوفرة في الأسواق.



وأضاف "الاستقرار هو سيد الموقف مع حرصنا على عدم إحداث خسائر للمزارع الفلسطيني".