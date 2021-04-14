شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج
رام الله - دنيا الوطن
قال أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن بعض التذبذب الحاصل على أسعار الدواجن واللحوم رغم أنه لم يكن هناك تغير كبير عليها، إلا أنها ناتجة عن الأسعار العالمية.

وبين البسيوني أن الأسعار مستقرة ولم يكن هناك أي تغير ملموس على المنتجات، مشيرًا إلى أن وزارته تسعى لأن تكون الأسعار مستقرة خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الوزارة استعدت لاستقبال الشهر الكريم ومنذ بدايته لم يكن هناك أي نقص في المنتجات خاصة اللحوم الحمراء والدواجن، مشيرًا إلى أن الكميات متوفرة في مزارع الإنتاج والتربية ولن يكون هناك أي نقص.

وبشأن الفواكه، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، نحن على مشارف بداية الإنتاج الصيفي للمنتجات، والفواكه الصيفية لم تتدفق حتى اللحظة بكميات كبيرة وستكون أسعارها مناسبة خلال الفترة المقبلة بعد أن تكون منتجاتنا المحلية متوفرة في الأسواق.

وأضاف "الاستقرار هو سيد الموقف مع حرصنا على عدم إحداث خسائر للمزارع الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

محكمة الانتخابات تعلن تلقيها 24 طعنًا وتحدد موعد دراستها لهم

محكمة الانتخابات تعلن تلقيها 24 طعنًا وتحدد موعد دراستها لهم

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

&#34;البرلمان العربي&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

"البرلمان العربي" يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

منوعات

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

عربي

الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الشركة المشغلة لـ &#34;إيفرغيفن&#34;: قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية

الشركة المشغلة لـ "إيفرغيفن": قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية