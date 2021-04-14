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الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 50 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ الجائحة إلى 7987.

وأوضحت الصحة الأردينة أنه تم تسجيل 4085 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (676,175) حالة.

فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية قرابة (12.65%)، مقارنة مع (11.71%) يوم أمس.

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