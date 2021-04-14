شؤون فلسطينية

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير شادي عبد السميع زيد من قرية نزلة زيد في جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسير زيد اعتقل عام 2003، وهو محكوم بالسّجن المؤبد مرتين و(30) عامًا، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر (40) يومًا، في حينه، وله شقيق آخر معتقل في سجون الاحتلال وهو سائد وهو كذلك معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة.

وكما غالبية عائلات الأسرى حُرمت عائلته من زيارته مرارًا وأحد أشقائه، حُرم من زيارته على مدار (13) عامًا، يقبع الأسير شادي اليوم في سجن "جلبوع"، وتمكّن خلال سنوات أسره من استكمال دراسته وحصل على البكالوريوس.

وفي السياق ذاته، يدخل الأسير ناصر خالد سويلم (35 عامًا)، من بيت لحم، اليوم، عامه الـ18 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004، وهو محكوم بالسّجن لمدة (21) عامًا، خلال سنوات أسره، وتمكّن من استكمال دراسته وحصل على البكالوريوس، ويقبع اليوم في سجن "النقب"، علمًا أن أحد أشقائه اعتقل لمدة 6 سنوات وخلال تواجده في الأسر حرمه الاحتلال من الالتقاء به.

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