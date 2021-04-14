محكمة الانتخابات تعلن تلقيها 24 طعنًا وتحدد موعد دراستها لهم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت رئيس محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين، اليوم الأربعاء، إن المحكمة تسلمت 8 طعون من الضفة الغربية و16 طعنا من قطاع غزة، في اليوم الثالث لتقديم الطعون.



وقالت ناصر الدين في تصريح صحفي: إن طعون الضفة جاءت حول عدم تقديم الاستقالات وعدم الإقامة الدائمة.



وذكرت أن المحكمة برام الله ستعقد جلسة غدًا الخميس، حسب الأصول القانونية، فيما ستعقد المحكمة بغزة يوم السبت جلسة للنظر في هذه الطعون.



وأوضحت أن المدة المحددة للمحكمة هي ستة أيام فقط للنظر بالطعون.



وأكدّت ناصر الدين أنه بعد يوم السبت تنتهي مسألة الطعن في القوائم، ثم تستكمل لجنة الانتخابات جدولها المتعلق بالعملية الانتخابية.