شؤون فلسطينية

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" لمى خاطر على وجود تقاطع بين الفصائل فيما يخص الإصرار على إجراء الانتخابات في القدس، لافتة إلى أن الوصول لهذه المرحلة من الإجماع الفلسطيني مهم جدًا.

وشددت خاطر على أن فكرة "لا انتخابات دون القدس" تحتاج لتفكيك، واصفة ذلك بأن فكرة إلغاء الانتخابات بالتذرع بالقدس بالهروب و"كأنه إذا قال الاحتلال لا انتخابات في القدس سنلجأ لأسلوب الحرد".

ولفتت خاطر إلى وجود اقتراحات من بعض الفصائل لفرض الانتخابات في القدس، مثل فتح صناديق في المؤسسات والمقرات التابعة للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وتحقيق الحضور الشعبي والإعلامي الكبير يوم الانتخابات لفضح انتهاكات الاحتلال.

وحول موقع الاحتلال من الانتخابات الفلسطينية في القدس، أشارت خاطر، إلى أن الموقف ليس رسمياً بعد ولا يزال "ضبابياً".

وأكدت الكاتبة لمى خاطر على أنه عندما يتضح موقف الاحتلال من إجراء الانتخابات في القدس، سيكون لدينا موقفنا مع الفصائل بالتعاون مع لجنة الانتخابات وبقية مؤسسات المجتمع المدني.

وعوّلت خاطر على الرصيد البشري في مدينة القدس، موضحة أن الاقتراحات لا تعني أنها ستترك لفصيل معين لتنفيذها، ولا شك أن تحويل الانتخابات لمعركة شعبية سياسية مع الاحتلال يجب أن يشترك فيها الكل الفلسطيني.

وقالت خاطر: ننطلق الآن من نقطة تقاطعت عليها الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، أن تكون الانتخابات في القدس مواجهة مع الاحتلال، ليس فقط من أجل الانتخابات، بل بعد نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة وتكثيف الاستيطان، يجب أن نستغل أي فرصة لتأكيد الإرادة الفلسطينية في المدينة.

واستذكرت خاطر محاولة الاحتلال فرض البوابات، وكيف أن الإرادة الشعبية الفلسطينية أجبرت الاحتلال على التراجع عن سياساته.

وأضافت: عندما تتوفر إرادة شعبية عارمة خلال الانتخابات قد تكون فرصة لإحياء الشعور الوطني الذي تعرض للتجريف طوال السنوات الماضية، بسبب سياسات السلطة في الضفة المحتلة.

ولفتت المرشحة خاطر إلى أنه وفي تقديرها ينبغي على الفصائل أن تتقدم على الاحتلال بخطوة، من خلال تحديد الخطوات التي تريد تنفيذها لإجراء الانتخابات رغماً عن الاحتلال.

وتابعت: "من الممكن أن يحصل اشتباك أو مواجهة لكن عندما يحصل خلال الانتخابات، فسيُحرج الاحتلال أمام المجتمع الدولي الذي يراقب العملية".

وحول فكرة تأجيل الانتخابات، قالت خاطر: أتوقع أن قضية تأجيل الانتخابات غير مطروحة، ولا أظن أن فتح ستقدم على خطأ التفرد بمثل هذا القرار بعد كل هذه التحضيرات والإجماع الوطني، وأعتقد أن هذا الخيار غير مطروح داخل حركة فتح، وقد تجاوزنا هذه المرحلة بخطوات كثيرة.

أخبار ذات صلة

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

محكمة الانتخابات تعلن تلقيها 24 طعنًا وتحدد موعد دراستها لهم

محكمة الانتخابات تعلن تلقيها 24 طعنًا وتحدد موعد دراستها لهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

مجلس الإفتاء يدعو أبناء شعبنا لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

مفتي فلسطين يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

الزراعة بغزة توضح سبب تذبذب أسعار الدجاج

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

اتحاد المقاولين يؤكد استمراره مقاطعة المشاركة في العطاءات

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أسيران من جنين وبيت لحم يدخلان عامين جديدين في الأسر

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

أبو طير: انتهاكات الاحتلال في القدس اعتداء صارخ

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

لمى خاطر: هناك إجماع على إصرار إجراء الانتخابات في القدس

&#34;البرلمان العربي&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

"البرلمان العربي" يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

منوعات

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

عربي

الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 50 وفاة و4085 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الشركة المشغلة لـ &#34;إيفرغيفن&#34;: قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية

الشركة المشغلة لـ "إيفرغيفن": قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية