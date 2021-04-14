شاهد: وصول ناصر القدوة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، ظهر يوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
ووصل القدوة إلى قطاع غزّة عبر معبر رفح برفقة عدد من أعضاء الملتقى الديمقراطي، بعد أن قام بزيارة العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام.
وصل رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، ظهر يوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
ووصل القدوة إلى قطاع غزّة عبر معبر رفح برفقة عدد من أعضاء الملتقى الديمقراطي، بعد أن قام بزيارة العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام.
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