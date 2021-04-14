دولي

بسبب انتشار داء الكلب.. الصحة الإسرائيلية تحذر من مخالطة الحيوانات

بسبب انتشار داء الكلب.. الصحة الإسرائيلية تحذر من مخالطة الحيوانات
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، المسافرين إلى المواقع الطبيعية في الشمال من مخالطة الحيوانات بعد زيادة كبيرة في عدد الحيوانات المصابة بداء الكلب في المنطقة الشهر الماضي.

وتم اكتشاف 10 حالات لحيوانات مصابة في الجليل ومرتفعات الجولان ، بما في ذلك بلدات راما وبيت جن وحد وبقيعين.

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