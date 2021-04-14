شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المعابر في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.

وقالت الهيئة، إن: السفر سيكون للحالات المتأخرة من كشف رقم (2021/12)، بالإضافة إلى الأسماء الواردة في الملحق المرفق بالرابط أدناه، والذين عليهم التواجد الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

ونبهت المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وكذلك ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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