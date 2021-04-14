القوى الأوروبيّة تعرب عن قلق بالغ لقرار إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

منشأة نطنز في إيران - صورة قمر صناعي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق شديد إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.



وأكدت الدول الثلاث، بأن تركيب طهران 1000 جهاز طرد مركزي إضافي في نطنز، "يزيد كثيراً من قدرتها على التخصيب".



وشددت هذه الدول على أن "خطوة إيران تطور خطير لأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب خطوة مهمة في إنتاج سلاح نووي"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا: إنه "لا مبررات منطقية لتخصيب إيران اليورانيوم لـ60% لاستخدام مدني"، وإن "تحركات إيران تتعارض مع الروح البناءة في المحادثات الأخيرة".