الكيلة تبحث مع "الإغاثة الكاثوليكية" مشروع دعم القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مع مديرة مؤسسة الإغاثة الكاثوليكية ميشيل ريان، والوفد المرافق لها، المرحلة الثانية من مشروع دعم القطاع الصحي الفلسطيني للاستجابة لجائحة كورونا.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د. الكيلة مع ريان، في مكتبها برام الله، اليوم الأربعاء.



وكانت "الإغاثة الكاثوليكية" أنهت المرحلة الأولى من المشروع لصالح وزارة الصحة، بقيمة 5 ملايين دولار، كدعم لوجستي وفني.



وقالت وزيرة الصحة إن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وستستمر لمدة 10 شهور.



وأشادت الكيلة بالتعاون الكبير بين وزارة الصحة والإغاثة الكاثوليكية، خصوصاً في ظل جائحة كورونا وحاجة القطاع الصحي للدعم من جميع الشركاء.