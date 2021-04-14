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الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين
الرئيس الصومالي
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشر على صفحة التلفزيون الحكومي في (فيسبوك)، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وكان البرلمان الصومالي، صادق يوم الاثنين، على مشروع قرار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين، وصفه مؤيدوه بأنه "مخرج سياسي" لأزمة الانتخابات الحالية.

وبعد التوقيع، يصبح القانون الجديد للانتخابات ساري المفعول، ويعني ذلك إلغاء جميع الاتفاقات بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية بشأن إجراء انتخابات "غير مباشرة"، أي عبر ممثلين قبليين، وليس عبر اقتراع شعبي مباشر.

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