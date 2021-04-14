لتقييم المفاوضات المتعثرة.. السودان تدعو مصر وإثيوبيا لاجتماع قمة ثلاثي





ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة الري والموارد المالية السودانية قرار حجز كميات هائلة من المياه داخل خزان تحسبا لإطلاق إثيوبيا للمرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة السودان للأنباء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك دعا نظيريه المصري والإثيوبي إلى اجتماع قمة خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بعد وصولها إلى طريق مسدود.وقالت وكالة الأنباء السودانية: "دعا رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك نظيريه المصري د.مصطفي مدبولي والإثيوبي د.آبي احمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي وصلت لطريق مسدود والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ للموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 آذار/مارس 2015"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وكان المستشار الإعلامي لمجلس السيادة السودانية، الطاهر أبو هاجة، في تصريحات صحفية، إن "حرب المياه" مع إثيوبيا قادمة "إذا لم يضع العالم حدا لاستهتار النظام الإثيوبي"