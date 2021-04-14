فرنسا: أزمة (كورونا) ستكلف 424 مليار يورو خلال ثلاث سنوات

ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار.



ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن يبلغ عجز الميزانية 9%، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.



وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية، لوكالة الأنباء الفرنسية، تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليار دولار) بين عامي 2020 و2022.وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.