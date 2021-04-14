فرنسا: أزمة (كورونا) ستكلف 424 مليار يورو خلال ثلاث سنوات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العمل والحسابات العامة، أوليفييه دوسوبت، بأن جائحة فيروس (كورونا)، ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاث سنوات، بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.
وقال الوزير لصحيفة (لوفيغارو)، إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية، لوكالة الأنباء الفرنسية، تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليار دولار) بين عامي 2020 و2022.
وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.
أعلن وزير العمل والحسابات العامة، أوليفييه دوسوبت، بأن جائحة فيروس (كورونا)، ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاث سنوات، بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.
وقال الوزير لصحيفة (لوفيغارو)، إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية، لوكالة الأنباء الفرنسية، تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليار دولار) بين عامي 2020 و2022.
وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.
ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار.
ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن يبلغ عجز الميزانية 9%، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.
ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن يبلغ عجز الميزانية 9%، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.
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