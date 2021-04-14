شؤون فلسطينية

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ج،ع،ط)عن تهمة الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة  21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 الآلف دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.

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