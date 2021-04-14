الخارطة الوبائية: "الشيخ رضوان" و"خانيونس" أكثر المناطق المكتشف بها إصابات (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة.وتصدر حي الشيخ رضوان العدد الأكبر بالإصابات بمجموع 158 إصابة، تلاه منطقة خانيونس البلد بـ 106 إصابات، وأيضًا معسكر جباليا بـ 89 إصابة، ثم حي تل الهوا بـ 88 إصابة.وجاء مخيم النصيرات خامسًا في عدد الإصابات بـ 87 إصابة، وحي الأمل والمعسكر في خانيونس 70 إصابة، وبيت لاهيا 69 إصابة.