المطران حنا: نرفض التلميح بتأجيل الانتخابات لأن ذلك سيكون انتكاسة غير مسبوقة



وشدد المطران حنا على أن حق شعبنا في مدينة القدس بالمشاركة في الانتخابات العامة، هو موقف وطني ثابت يجب أن نؤكد عليه دوماً ونرفض أية تصريحات تنادي بإلغاء الانتخابات.





وتابع: "فالانتخابات يجب أن تتم بما في ذلك في مدينة القدس ويجب اعتبار مدينة القدس عنوانا للوحدة والنضال والكفاح ورفض أي ممارسات أو سياسات احتلالية هادفة لإفشال الانتخابات في القدس".





وطالب المطران حنا جميع المؤسسات المقدسية والشخصيات الوطنية والاعتبارية بأن تقوم بدورها الهادف إلى إجراء الانتخابات في القدس بأية طريقة ممكنة، ورفض ما تسعى إليه السلطات الاحتلالية من إفشال وإلغاء للانتخابات.



وأردف: "ندرك جيدًا مدى التحديات والصعوبات التي تعاني منها مدينة القدس ولكننا في نفس الوقت نرفض أن تتخذ مثل هذه الممارسات ذريعة لإلغاء الانتخابات لأن هذا سيؤدي إلى وضع أسوء مما نحن فيه اليوم".



وقال: "الانتخابات يجب أن تجري في موعدها ولا يجوز تأجيلها كما أننا نرفض التلميح بتأجيل الانتخابات لأن هذه ستكون انتكاسة غير مسبوقة وما هو مطلوب منا هو التحدي وممارسة حق الانتخاب في القدس وفق آليات وطرق يتفق عليها الفلسطينيون حفاظاً على حقهم في التصويت في المدينة المقدسة" .

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لا يجوز ان تُستثنى القدس من هذه الانتخابات، إذ "يحق للمقدسيين أن يمارسوا حقهم في التصويت والتعبير عن رأيهم وموقفهم من رسم الخارطة السياسية لفلسطين مستقبلاً".