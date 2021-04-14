شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض التلميح بتأجيل الانتخابات لأن ذلك سيكون انتكاسة غير مسبوقة

المطران حنا: نرفض التلميح بتأجيل الانتخابات لأن ذلك سيكون انتكاسة غير مسبوقة
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
شدد المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد والمعلن عنه وإجرائها في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس.

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لا يجوز ان تُستثنى القدس من هذه الانتخابات، إذ "يحق للمقدسيين أن يمارسوا حقهم في التصويت والتعبير عن رأيهم وموقفهم من رسم الخارطة السياسية لفلسطين مستقبلاً".

وشدد المطران حنا على أن حق شعبنا في مدينة القدس بالمشاركة في الانتخابات العامة، هو موقف وطني ثابت يجب أن نؤكد عليه دوماً ونرفض أية تصريحات تنادي بإلغاء الانتخابات.

وتابع: "فالانتخابات يجب أن تتم بما في ذلك في مدينة القدس ويجب اعتبار مدينة القدس عنوانا للوحدة والنضال والكفاح ورفض أي ممارسات أو سياسات احتلالية هادفة لإفشال الانتخابات في القدس".

وطالب المطران حنا جميع المؤسسات المقدسية والشخصيات الوطنية والاعتبارية بأن تقوم بدورها الهادف إلى إجراء الانتخابات في القدس بأية طريقة ممكنة، ورفض ما تسعى إليه السلطات الاحتلالية من إفشال وإلغاء للانتخابات.

وأردف: "ندرك جيدًا مدى التحديات والصعوبات التي تعاني منها مدينة القدس ولكننا في نفس الوقت نرفض أن تتخذ مثل هذه الممارسات ذريعة لإلغاء الانتخابات لأن هذا سيؤدي إلى وضع أسوء مما نحن فيه اليوم".

وقال: "الانتخابات يجب أن تجري في موعدها ولا يجوز تأجيلها كما أننا نرفض التلميح بتأجيل الانتخابات لأن هذه ستكون انتكاسة غير مسبوقة وما هو مطلوب منا هو التحدي وممارسة حق الانتخاب في القدس وفق آليات وطرق يتفق عليها الفلسطينيون حفاظاً على حقهم في التصويت في المدينة المقدسة" .

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

&#34;البرلمان العربي&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

"البرلمان العربي" يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

الكيلة تبحث مع &#34;الإغاثة الكاثوليكية&#34; مشروع دعم القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

الكيلة تبحث مع "الإغاثة الكاثوليكية" مشروع دعم القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

المالكي يطالب التعاون الإسلامي بالعمل لتوفير الحماية للأقصى

المالكي يطالب التعاون الإسلامي بالعمل لتوفير الحماية للأقصى

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الخارطة الوبائية: &#34;الشيخ رضوان&#34; و&#34;خانيونس&#34; أكثر المناطق المكتشف بها إصابات (كورونا) في قطاع غزة

الخارطة الوبائية: "الشيخ رضوان" و"خانيونس" أكثر المناطق المكتشف بها إصابات (كورونا) في قطاع غزة

المطران حنا: القضية الفلسطينية هي قضية حية لشعب حي

المطران حنا: القضية الفلسطينية هي قضية حية لشعب حي

السفير أبو بكر يلتقي رئيس وزراء سيراليون

السفير أبو بكر يلتقي رئيس وزراء سيراليون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;البرلمان العربي&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

"البرلمان العربي" يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

الكيلة تبحث مع &#34;الإغاثة الكاثوليكية&#34; مشروع دعم القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

الكيلة تبحث مع "الإغاثة الكاثوليكية" مشروع دعم القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

المالكي يطالب التعاون الإسلامي بالعمل لتوفير الحماية للأقصى

المالكي يطالب التعاون الإسلامي بالعمل لتوفير الحماية للأقصى

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

المطران حنا: القضية الفلسطينية هي قضية حية لشعب حي

المطران حنا: القضية الفلسطينية هي قضية حية لشعب حي

تجمع الهيئات المقدسية في عمان: الاحتلال الإسرائيلي، يمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي

تجمع الهيئات المقدسية في عمان: الاحتلال الإسرائيلي، يمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي

التميمي يدعو المجتمع الدولية للخروج عن صمته تجاه اعتداءات الاحتلال على الأقصى

التميمي يدعو المجتمع الدولية للخروج عن صمته تجاه اعتداءات الاحتلال على الأقصى

محاكم الاحتلال تمدد اعتقال ثلاث أسيرات

محاكم الاحتلال تمدد اعتقال ثلاث أسيرات

منوعات

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

عربي

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الصومال: توقيع قانون لإجراء انتخابات مباشرة خلال عامين

الشركة المشغلة لـ &#34;إيفرغيفن&#34;: قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية

الشركة المشغلة لـ "إيفرغيفن": قرار مصر حجز السفينة محبط للغاية

بعد تعليقها.. واشنطن تعتزم المضي قدماً بإبرام صفقة أسلحة مع الإمارات

بعد تعليقها.. واشنطن تعتزم المضي قدماً بإبرام صفقة أسلحة مع الإمارات