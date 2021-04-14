شؤون فلسطينية

المطران حنا: القضية الفلسطينية هي قضية حية لشعب حي

المطران حنا: القضية الفلسطينية هي قضية حية لشعب حي
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين وهي قضية حية في ضمير كل عربي ومشرقي وفي ضمير كل إنسان حر في هذا العالم أيا كان دينه وأيا كانت خلفيته الثقافية أو الاثنية.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه لا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على تصفية القضية الفلسطينية وما اكثر المؤامرات التي تحيط بنا ومشاريع التصفية التي تستهدفنا ولكن كل هذا مآله الى مزبلة التاريخ ولن تنال من عزيمتنا وارادتنا اية مؤامرة او مخطط هادف لتصفية اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث.

وأضاف: اقول للفلسطينيين جميعا فلتكن معنوياتكم عالية ولا تخافوا ولا تعودوا الى الوراء قيد انملة وانتم تشاهدون هذا الكم الهائل من المشاريع والمؤامرات التي تهدف الى تصفية قضيتنا .
لن تموت القضية الفلسطينية كما يريدها الاعداء ان تكون ما دام هنالك شعب فلسطيني حي مرابط ومدافع ومتشبث ومتمسك بثوابته وحقوقه السليبة.

وشدد على أننا "لسنا دعاة حروب وعنف وقتل ولكننا في نفس الوقت لسنا دعاة استسلام وضعف وخنوع وما نريده هو الحرية لشعبنا واستعادة الحقوق السليبة".

وتابع: "كما اننا كفلسطينيين نحتاج الى ترتيب اوضاعنا الداخلية فالمتآمرون علينا في الخارج يعملون على خلط الاوراق في الداخل وكثير من الانقسامات والتصدعات الموجودة في الداخل سببها جهات خارجية لا تريد الخير لشعبنا ولقضيتنا ناهيك عن المال السياسي الذي يغدق بغزارة من اجل شراء الذمم".

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