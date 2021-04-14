السفير أبو بكر يلتقي رئيس وزراء سيراليون

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رام الله - دنيا الوطن

التقى سفير دولة فلسطين لدى غينيا وسيراليون، ثائر أبوبكر، برئيس وزراء سيراليون ديفيد فرانسيس، وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين، في عدة مجالات تتعلق بالتنمية.



كما اطلع السفير أبوبكر رئيس وزراء سيراليون على الأوضاع في فلسطين واستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا في مدينة القدس ومنع إجراء الانتخابات فيها، وتنكُّر اسرائيل كعادتها للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.