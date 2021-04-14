تجمع الهيئات المقدسية في عمان: الاحتلال الإسرائيلي، يمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي

تجمع الهيئات المقدسية في عمان: الاحتلال الإسرائيلي، يمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر تجمع الهيئات المقدسية في عمان، اليوم الأربعاء، بياناً أكد فيه بأن الاحتلال الإسرائيلي، يمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي.
وقال التجمع في البيان إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تشن في الآونة الاخيرة هجوما شاملا على مدينة القدس المحتلة بهدف الاستيلاء على أحيائها وعقاراتها وتشريد أهلها في إطار خطة تطهيرعرقي مبيتة.
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تشن سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الآونة الاخيرة هجوما شاملا على مدينة القدس المحتلة بهدف الاستيلاء على أحيائها وعقاراتها وتشريد أهلها في إطار خطة تطهيرعرقي مبيتة، وتتجاوز تلك السلطات كافة الخطوط الحمراء وتدوس على كافة المواثيق والقوانين الاممية، فالمدينة المقدسة تواجه تسارعا هائلا في وتيرة الاقتحامات والمصادرات وبناء المستعمرات والمخططات والإعتقالات والإبعادات عن الأقصى والقدس، بل ان هذا الذي تقترفه سلطات الاحتلال في حيي الشيخ جراح وسلوان فاق كل تصور محتمل، حيث تقوم قوات الاحتلال والمستعمرين اليهود باقتحام البيوت والاستيلاء عليها وتشريد سكانها، كما تعتزم اقتلاع عشرات العائلات الفلسطينية(حوالي 500 نسمة من نساء واطفال وشيوخ من الشيخ جراح وحوالي 700 نسمة من نساء واطفال وشيوخ من حي سلوان ومن بطن الهوى تحديدا) من بيوتها وإحلال مستوطنين يهود مكانها، في عملية تهجير واسعة النطاق وفي وضح النهار....!
وكل ذلك يجري دون ان يواجه باي رد فعل عربي او اسلامي او دولي مناسب، بل ان الاحتلال تجاوز في تماديه كل الحسابات الفلسطينية والعربية وكل المواثيق الاممية، وهو يمضي غير آبه ابدا بكافة ردود الفعل الهزيلة من هنا او هناك.
- فأين االعرب من كل ذلك ...؟
- وأين الامة الاسلامية من كل ذلك ...؟
- ثم اين المجتمع الدولي واين مواثيقه وقوانينه من هذه الانتهاكات والجرائم التي تقارفها دولة الاحتلال ضد القدس والمقدسات العربية الاسلامية والمسيحية على حد سواء...؟
يسطر اهل القدس في هذه المواجهة في حيي الشيخ جراح وسلوان صمودا كبيرا، ونحن في الهيئات المقدسية في عمان إذ نشد على اياديهم ، فإننا ندعو كافة المؤسسات والجمعيات والمنظمات والهيئات العربية والدولية الحقوقية ان تقوم بواجبها ضد سياسات التطهير العرقي الاسرائيلي في المدينة المقدسة من اجل منع الاستيلاء على الاحياء والمقدسات ومن اجل منع تشريد اهلها.
عاشت فلسطين حرة عربية وعاشت القدس مدينة عربية اصيلة وعاصمة ابدية لفلسطين العربية.
أصدر تجمع الهيئات المقدسية في عمان، اليوم الأربعاء، بياناً أكد فيه بأن الاحتلال الإسرائيلي، يمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي.
وقال التجمع في البيان إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تشن في الآونة الاخيرة هجوما شاملا على مدينة القدس المحتلة بهدف الاستيلاء على أحيائها وعقاراتها وتشريد أهلها في إطار خطة تطهيرعرقي مبيتة.
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تشن سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الآونة الاخيرة هجوما شاملا على مدينة القدس المحتلة بهدف الاستيلاء على أحيائها وعقاراتها وتشريد أهلها في إطار خطة تطهيرعرقي مبيتة، وتتجاوز تلك السلطات كافة الخطوط الحمراء وتدوس على كافة المواثيق والقوانين الاممية، فالمدينة المقدسة تواجه تسارعا هائلا في وتيرة الاقتحامات والمصادرات وبناء المستعمرات والمخططات والإعتقالات والإبعادات عن الأقصى والقدس، بل ان هذا الذي تقترفه سلطات الاحتلال في حيي الشيخ جراح وسلوان فاق كل تصور محتمل، حيث تقوم قوات الاحتلال والمستعمرين اليهود باقتحام البيوت والاستيلاء عليها وتشريد سكانها، كما تعتزم اقتلاع عشرات العائلات الفلسطينية(حوالي 500 نسمة من نساء واطفال وشيوخ من الشيخ جراح وحوالي 700 نسمة من نساء واطفال وشيوخ من حي سلوان ومن بطن الهوى تحديدا) من بيوتها وإحلال مستوطنين يهود مكانها، في عملية تهجير واسعة النطاق وفي وضح النهار....!
وكل ذلك يجري دون ان يواجه باي رد فعل عربي او اسلامي او دولي مناسب، بل ان الاحتلال تجاوز في تماديه كل الحسابات الفلسطينية والعربية وكل المواثيق الاممية، وهو يمضي غير آبه ابدا بكافة ردود الفعل الهزيلة من هنا او هناك.
- فأين االعرب من كل ذلك ...؟
- وأين الامة الاسلامية من كل ذلك ...؟
- ثم اين المجتمع الدولي واين مواثيقه وقوانينه من هذه الانتهاكات والجرائم التي تقارفها دولة الاحتلال ضد القدس والمقدسات العربية الاسلامية والمسيحية على حد سواء...؟
يسطر اهل القدس في هذه المواجهة في حيي الشيخ جراح وسلوان صمودا كبيرا، ونحن في الهيئات المقدسية في عمان إذ نشد على اياديهم ، فإننا ندعو كافة المؤسسات والجمعيات والمنظمات والهيئات العربية والدولية الحقوقية ان تقوم بواجبها ضد سياسات التطهير العرقي الاسرائيلي في المدينة المقدسة من اجل منع الاستيلاء على الاحياء والمقدسات ومن اجل منع تشريد اهلها.
عاشت فلسطين حرة عربية وعاشت القدس مدينة عربية اصيلة وعاصمة ابدية لفلسطين العربية.
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