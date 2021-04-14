تجمع الهيئات المقدسية في عمان: الاحتلال الإسرائيلي، يمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



تشن سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الآونة الاخيرة هجوما شاملا على مدينة القدس المحتلة بهدف الاستيلاء على أحيائها وعقاراتها وتشريد أهلها في إطار خطة تطهيرعرقي مبيتة، وتتجاوز تلك السلطات كافة الخطوط الحمراء وتدوس على كافة المواثيق والقوانين الاممية، فالمدينة المقدسة تواجه تسارعا هائلا في وتيرة الاقتحامات والمصادرات وبناء المستعمرات والمخططات والإعتقالات والإبعادات عن الأقصى والقدس، بل ان هذا الذي تقترفه سلطات الاحتلال في حيي الشيخ جراح وسلوان فاق كل تصور محتمل، حيث تقوم قوات الاحتلال والمستعمرين اليهود باقتحام البيوت والاستيلاء عليها وتشريد سكانها، كما تعتزم اقتلاع عشرات العائلات الفلسطينية(حوالي 500 نسمة من نساء واطفال وشيوخ من الشيخ جراح وحوالي 700 نسمة من نساء واطفال وشيوخ من حي سلوان ومن بطن الهوى تحديدا) من بيوتها وإحلال مستوطنين يهود مكانها، في عملية تهجير واسعة النطاق وفي وضح النهار....!



وكل ذلك يجري دون ان يواجه باي رد فعل عربي او اسلامي او دولي مناسب، بل ان الاحتلال تجاوز في تماديه كل الحسابات الفلسطينية والعربية وكل المواثيق الاممية، وهو يمضي غير آبه ابدا بكافة ردود الفعل الهزيلة من هنا او هناك.



- فأين االعرب من كل ذلك ...؟



- وأين الامة الاسلامية من كل ذلك ...؟



- ثم اين المجتمع الدولي واين مواثيقه وقوانينه من هذه الانتهاكات والجرائم التي تقارفها دولة الاحتلال ضد القدس والمقدسات العربية الاسلامية والمسيحية على حد سواء...؟



يسطر اهل القدس في هذه المواجهة في حيي الشيخ جراح وسلوان صمودا كبيرا، ونحن في الهيئات المقدسية في عمان إذ نشد على اياديهم ، فإننا ندعو كافة المؤسسات والجمعيات والمنظمات والهيئات العربية والدولية الحقوقية ان تقوم بواجبها ضد سياسات التطهير العرقي الاسرائيلي في المدينة المقدسة من اجل منع الاستيلاء على الاحياء والمقدسات ومن اجل منع تشريد اهلها.



عاشت فلسطين حرة عربية وعاشت القدس مدينة عربية اصيلة وعاصمة ابدية لفلسطين العربية.



رام الله - دنيا الوطنأصدر تجمع الهيئات المقدسية في عمان، اليوم الأربعاء، بياناً أكد فيه بأن الاحتلال الإسرائيلي، يمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي.وقال التجمع في البيان إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تشن في الآونة الاخيرة هجوما شاملا على مدينة القدس المحتلة بهدف الاستيلاء على أحيائها وعقاراتها وتشريد أهلها في إطار خطة تطهيرعرقي مبيتة.