شؤون فلسطينية

فلسطين: 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الأربعاء، 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2245 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 60، طوباس 23، نابلس 143، جنين 70، أريحا والأغوار 16، قلقيلية 17، رام الله البيرة 94، الخليل 52، بيت لحم 16، ضواحي القدس 3، سلفيت 4"، مدينة غزة 1425.  

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 142، طوباس 31، نابلس 215، جنين 350، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 57، رام الله البيرة 136، الخليل 215، بيت لحم 39، ضواحي القدس 18، سلفيت 32"، مدينة غزة 1000.  

وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: " طولكرم 2، نابلس 3، جنين 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 4، الخليل 1"، وتم تسجيل 10 وفيات في قطاع غزة. 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 180 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 57 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 530 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 153911، بينهم 19940 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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