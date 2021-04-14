"التربية" تناقش سير مشروع تعليم اللغة الفرنسية في مدارسها



جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم العام صادق الخضور، ومستشار التعاون الثقافي في القنصلية الفرنسية جييوم روبير، وملحقة التعاون التربوي جاييل بوسونات، ورئيس قسم التعليم الأساسي صالح الكعبي، وطاقم الإدارة العامة للتعليم العام.





رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للتعليم العام، اليوم، اجتماعاً فنياً ناقشت فيه كافة القضايا المتعلقة بمشروع تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدراس الريادية الحكومية في ظل تحديات المشهد الكوروني، والتحضيرات لامتحان الدلف المدرسي الدولي للعام 2021.