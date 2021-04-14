مدير المستشفى الأوروبي: الوضع الوبائي لا يزال يزداد سخونة ونحن بعين العاصفة

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن كل هذه الحالات بحاجة للدعم بأجهزة الأكسجين المختلفة.

وتابع العقاد بأن الوضع لا يزال يزداد سخونة و"لا زلنا في عين العاصفة والمنحنى في تصاعد ولذلك لا بد من اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية حتى نسيطر على الحالة الوبائية ويعود المنحنى الوبائي للانخفاض".





وشدد على أن "وزارة الصحة وضعت خطة لمواجهة الوباء ونحن قادرون على التعامل مع الحالة الوبائية وجميع مستشفيات القطاع جاهزة للتعامل مع الجائحة وحتى اللحظة قادرون على استيعاب الحالات المصابة ولا زالت الأمور تحت السيطرة".





وقال إن "هذه الموجة تتميز بسرعة الانتشار أكثر من الموجة الأولى والأعراض هي ذاتها، وأشد الأعراض خطراً على صحة الإنسان هي القصور في عمل الجهاز التنفسي".



