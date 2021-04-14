شؤون فلسطينية

مدير المستشفى الأوروبي: الوضع الوبائي لا يزال يزداد سخونة ونحن بعين العاصفة

مدير المستشفى الأوروبي: الوضع الوبائي لا يزال يزداد سخونة ونحن بعين العاصفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مستشفى غزة الأوروبي د.يوسف العقاد، إن الإصابات لا زالت تصل تباعاً لمستشفى غزة الأوروبي، و"لدينا 26 حالة حرجة و 100 حالة خطرة".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن كل هذه الحالات بحاجة للدعم بأجهزة الأكسجين المختلفة.

وتابع العقاد بأن الوضع لا يزال يزداد سخونة و"لا زلنا في عين العاصفة والمنحنى في تصاعد ولذلك لا بد من اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية حتى نسيطر على الحالة الوبائية ويعود المنحنى الوبائي للانخفاض".

وشدد على أن "وزارة الصحة وضعت خطة لمواجهة الوباء ونحن قادرون على التعامل مع الحالة الوبائية وجميع مستشفيات القطاع جاهزة للتعامل مع الجائحة وحتى اللحظة قادرون على استيعاب الحالات المصابة ولا زالت الأمور تحت السيطرة".

وقال إن "هذه الموجة تتميز بسرعة الانتشار أكثر من الموجة الأولى والأعراض هي ذاتها، وأشد الأعراض خطراً على صحة الإنسان هي القصور في عمل الجهاز التنفسي". 

ودعا العقاد المواطنين لضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على حياتهم، واتباع إرشادات الصحة والداخلية لتبقى عجلة الحياة تسير بشكل طبيعي، وعدم التزام المواطن قد يدفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قد توثر على أجواء رمضان.

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