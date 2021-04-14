ناصر القدوة عبر (تويتر): في الطريق إلى غزة الحبيبة

وقال الملتقى الوطني الديمقراطي عبر حسابه على (فيسبوك): إن "من المتوقع أن يصل رئيس قائمة (الحرية)، د. ناصر القدوة مدينة غزة قادما من رفح الساعة الواحدة ظهرا".

وأضاف: بأن القدوة سيعقد مؤتمراً صحفياً في مقر قائمة الحرية والملتقى الوطني الديمقراطي.

وكانت "دنيا الوطن"، علمت من مصدر مطلع، في الثامن من نيسان/إبريل الماضي، أن القدوة، تواجد في القاهرة، وهو عازم على زيارة قطاع غزة.وبحسب المصادر ذاتها، فإن زيارة القدوة لغزة ستكون طويلة؛ قد تمتد لشهر، يُجري خلالها لقاءات مع مرشحي قائمة "الحرية" التي يترأسها، وترتيبات لانطلاق الحملة الانتخابية نهاية الشهر الجاري.وتشكلت قائمة "الحرية" بعد تحالف القدوة، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي.وطبقاً للمصادر فإن القدوة يريد أن يعطي الوقت الكافي لأن يكون أكثر وسط الأهالي في غزة.ونوهت نفس المصادر، إلى أنهم كانوا يأملون بأن تتضمن قائمة "الحرية" مرشحين أكثر من قطاع غزة، ولكن حدث انسحابات في الدقائق الأخيرة.وكشفت المصادر عن تعرض مرشحي قائمة "الحرية" في الضفة وقطاع غزة، لضغوطات كبيرة لثنيهم عن الترشح، مشيرةً إلى صمود 56 مرشحاً أمامها.