شؤون فلسطينية

ناصر القدوة عبر (تويتر): في الطريق إلى غزة الحبيبة

ناصر القدوة عبر (تويتر): في الطريق إلى غزة الحبيبة
ناصر القدوة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، اليوم الأربعاء: إنه "في الطريق إلى غزة الحبيبة".

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقال الملتقى الوطني الديمقراطي عبر حسابه على (فيسبوك): إن "من المتوقع أن يصل رئيس قائمة (الحرية)، د. ناصر القدوة مدينة غزة قادما من رفح الساعة الواحدة ظهرا".

وأضاف: بأن القدوة سيعقد مؤتمراً صحفياً في مقر قائمة الحرية والملتقى الوطني الديمقراطي.




وكانت "دنيا الوطن"، علمت من مصدر مطلع، في الثامن من نيسان/إبريل الماضي، أن القدوة، تواجد في القاهرة، وهو عازم على زيارة قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن زيارة القدوة لغزة ستكون طويلة؛ قد تمتد لشهر، يُجري خلالها لقاءات مع مرشحي قائمة "الحرية" التي يترأسها، وترتيبات لانطلاق الحملة الانتخابية نهاية الشهر الجاري.

وتشكلت قائمة "الحرية" بعد تحالف القدوة، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي.

وطبقاً للمصادر فإن القدوة يريد أن يعطي الوقت الكافي لأن يكون أكثر وسط الأهالي في غزة.

ونوهت نفس المصادر، إلى أنهم كانوا يأملون بأن تتضمن قائمة "الحرية" مرشحين أكثر من قطاع غزة، ولكن حدث انسحابات في الدقائق الأخيرة.

وكشفت المصادر عن تعرض مرشحي قائمة "الحرية" في الضفة وقطاع غزة، لضغوطات كبيرة لثنيهم عن الترشح، مشيرةً إلى صمود 56 مرشحاً أمامها.

أخبار ذات صلة

مدير المستشفى الأوروبي: الوضع الوبائي لا يزال يزداد سخونة ونحن بعين العاصفة

مدير المستشفى الأوروبي: الوضع الوبائي لا يزال يزداد سخونة ونحن بعين العاصفة

&#34;الزراعة&#34; بغزة: لا يوجد أي نقص بالمنتجات خاصة اللحوم الحمراء والدواجن

"الزراعة" بغزة: لا يوجد أي نقص بالمنتجات خاصة اللحوم الحمراء والدواجن

دعوة لحضور مؤتمر صحفي وإيقاد شعلة الحرية للأسرى للعام 2021 غداً الخميس

دعوة لحضور مؤتمر صحفي وإيقاد شعلة الحرية للأسرى للعام 2021 غداً الخميس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي

عورتاني يطلع ممثلين عن الأمم المتحدة على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

عورتاني يطلع ممثلين عن الأمم المتحدة على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

حنا عيسى: رمضان شهر الرحمة والغفران

حنا عيسى: رمضان شهر الرحمة والغفران

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بوفيات فيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بوفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوة لحضور مؤتمر صحفي وإيقاد شعلة الحرية للأسرى للعام 2021 غداً الخميس

دعوة لحضور مؤتمر صحفي وإيقاد شعلة الحرية للأسرى للعام 2021 غداً الخميس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي

عورتاني يطلع ممثلين عن الأمم المتحدة على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

عورتاني يطلع ممثلين عن الأمم المتحدة على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

حنا عيسى: رمضان شهر الرحمة والغفران

حنا عيسى: رمضان شهر الرحمة والغفران

قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا في كلا الاتجاهين

قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا في كلا الاتجاهين

فيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في باب العامود وتستولي على وجبات الإفطار

فيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في باب العامود وتستولي على وجبات الإفطار

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

منوعات

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: بعد تورطها بمقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار وتسقط على الأرض

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: أول ظهور لحورية فرغلي بعد عملياتها الجراحية.. ماذا قالت ؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة في الإعلان عن مسلسلها الجديد

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: زوجة فنان هوليوودي شهير تُحدث ضجة بإرتدائها الحجاب

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أمل العوضي تتعرض للهجوم بسبب ملابسها الجريئة في رمضان

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

شاهد: أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور القاسي.. ما السبب ؟

عربي

بعد تعليقها.. واشنطن تعتزم المضي قدماً بإبرام صفقة أسلحة مع الإمارات

بعد تعليقها.. واشنطن تعتزم المضي قدماً بإبرام صفقة أسلحة مع الإمارات

مصر: مصرع 14 شخصًا بحادث تصادم &#34;اتوبيس&#34; بسيارة نقل بأسيوط

مصر: مصرع 14 شخصًا بحادث تصادم "اتوبيس" بسيارة نقل بأسيوط

إصابة ستة أطفال بانفجار جسم غريب أثناء لعبهم في ريف حماة بسوريا

إصابة ستة أطفال بانفجار جسم غريب أثناء لعبهم في ريف حماة بسوريا

السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل