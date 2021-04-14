شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة: لا يوجد أي نقص بالمنتجات خاصة اللحوم الحمراء والدواجن

"الزراعة" بغزة: لا يوجد أي نقص بالمنتجات خاصة اللحوم الحمراء والدواجن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الزراعة، بغزة، إنها استعدت لاستقبال الشهر الكريم، ومنذ بدايته لم يكن هناك أي نقص في المنتجات خاصة اللحوم الحمراء والدواجن.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، أدهم البسيوني، في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن "الأسعار مستقرة والكميات متوفرة في مزارع الإنتاج والتربية ولن يكون هناك أي نقص في اللحوم الحمراء والدواجن". 

وأكد بأن الوزارة لم تلمس أي تغير كبير في الأسعار، و"إنما هناك بعض التذبذب الحاصل ناتج عن الأسعار العالمية"، مشيراً إلى أنه "بشكل عام الأسعار مستقرة ولم يكن هناك أي تغير ملموس على المنتجات ونسعى لأن تكون الأسعار مستقرة خلال الشهر الفضيل".

وفيما يتعلق بالفواكه، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة: "نحن على مشارف بداية الإنتاج الصيفي للمنتجات، والفواكه الصيفية لم تتدفق حتى اللحظة بكميات كبيرة وستكون أسعارها مناسبة خلال الفترة المقبلة بعد أن تكون منتجاتنا المحلية متوفرة في الأسواق".

وشدد البسيوني على أن "الاستقرار هو سيد الموقف مع حرصنا على عدم إحداث خسائر للمزارع الفلسطيني".

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