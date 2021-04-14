دولي

وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة بدأت في العلاقات مع مصر

وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة بدأت في العلاقات مع مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا و مصر، و"قد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار".

جاء ذلك في معرض تصريحات أدلى بها أوغلو للصحفيين اليوم الأربعاء، تعليقاً على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره المصري، سامح شكري.

وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء (أناضول)، بأن هناك اجتماعاً تركياً - مصرياً مرتقباً على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، و"العمل جار لتحديد الموعد".

وأكد وزير الخارجية التركي، أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و"يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة".

وكانت قناة (العربية)، نقلت قبل أيام مصادر لها، بأن القاهرة علقت المحادثات مع تركيا، على خلفية قضية الوجود التركي في ليبيا، والقنوات التي تتبع لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من تركيا.

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