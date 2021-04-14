محكمة (عوفر) تمدد اعتقال الشابة عوض وهي طالبة من الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بان محكمة (عوفر) مدت اعتقال الشابة اناغيم عوض (21 عاماً) وهي طالبة من الخليل.



وقالت الهيئة ، بأن محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية مددت اعتقال الشابة شمس مشاقي من قرية ياصيد شمال نابلس، حتى الثلاثاء المقبل، لاستكمال التحقيق، حيث تقبع في مركز تحقيق "الجلمة".



وأوضحت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال مددت اليوم أيضًا، اعتقال الأسيرة المحررة منى قعدان لمدة 9 أيام لاستكمال التحقيق بعد يومين على اعتقالها ، علمًا أنها أسيرة سابقة، من عرابة جنوب جنين، وتقبع حاليًا في مركز تحقيق "الجلمة".



وبينت الهيئة الى ان الاسيرة قعدان اعتقلت خمس مرات سابقا، قضت خلالها ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وخاضت ظروف اعتقالية قاسية حيث خاضت الاسيرة معركة الاضراب عن الطعام أكثر من مرة وكان اشهرها اضربها عام 1999 الذي تكلل بالحرية.



ويذكر بأن الاسيرة قعدان تمكنت بالرغم من اعتقالها المتكرر انهاء دراستها الجامعية والالتحاق بالجامعة لاكمال الدرسات العليا.



وقعدان هي زوجة الاسير ابراهيم اغبارية المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات وعشرة اعوام، كما انها اخت الاسير طارق قعدان والمعتقل اداري.