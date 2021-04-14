شؤون فلسطينية

دعوة لحضور مؤتمر صحفي وإيقاد شعلة الحرية للأسرى للعام 2021 غداً الخميس

دعوة لحضور مؤتمر صحفي وإيقاد شعلة الحرية للأسرى للعام 2021 غداً الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، والقوى والفعاليات في محافظات الوطن، لتغطية المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، وذلك يوم غد الخميس الموافق 15 نيسان/ أبريل
2021، وسيكون من أمام منزل والدة الأسرى وأمّ الشهيد عبد المنعم أبو حميد (أمّ ناصر أبو حميد) الذي هدمه الاحتلال في مخيم الأمعري، وذلك الساعة 1:00.

كذلك سيكون يوم غد الخميس الموافق 15 نيسان/إبريل، إيقاد شعلة الحرية للأسرى للعام 2021، وذلك إحياء ليوم الأسير الفلسطيني، ووفاء لروح الأسير الأول في الثورة الفلسطينية المرحوم محمود بكر حجازي ولكافة الشهداء والأسرى، وذلك من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات في رام الله، الساعة التاسعة مساءً.


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