قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال، بعد منتصف الليلة، حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور عبر الحاجز بحجة العثور على جسم مشبوه.



ولفتت مصادر محلية إلى أن إغلاق الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة بأحياء قلنديا وكفر عقب.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جواد عيسى قاسم جرادات، أثناء تواجده على مفرق بيت عينون شمال الخليل.



وفي نابلس، اعتدت مجموعات من المستوطنين، الليلة الماضية على مركبات المواطنين جنوب المدينة.



وأوضحت مصادر محلية أن مستوطنين قاموا برشق الحجارة تجاه مركبات المواطنين المارة عبر طريقي حوارة و"يتسهار"، وتم إغلاق حاجز حوارة لفترة من الوقت.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.ففي القدس، أفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من باب العمود في مدينة القدس.وكانت قد منعت قوات الاحتلال في وقت سابق من مساء أمس الشبان الفلسطينيين من الجلوس على مدرج باب العمود، اندلع على إثرها مواجهات في المكان.كما تم احتجاز شابين على باب الأسباط ومنعهم من الإفطار داخل باحات المسجد الأقصى.