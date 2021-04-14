شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.39% خلال شهر آذار/مارس 2021 مقارنة مع شهر شباط 2021، بواقع 0.52% في القدس، وبنسبة 0.44% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.15% في قطاع غزة.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.74%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.66%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.29%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.59%، وأسعار البيض بنسبة 1.51%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.49%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 3.65%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.11%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 2.34%.

وارتفعت أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛ لحم الغنم الطازج مع العظم 80 شيكل/1كغم، الموز 4.50 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 4 شيكل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2021 مع شهر آذار 2020، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.53%، بواقع 1.49% في قطاع غزة، وبمقدار 0.42% في الضفة الغربية، في حين ارتفع الرقم القياسي بنسبة 0.52% في القدس.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.52% خلال شهر آذار 2021 مقارنة مع شهر شباط 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 12.73%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 7.89%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.04%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.15%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.31%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.24%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.32%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 12.16%.

ارتفعت أسعار السلع التالية في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ لحم الغنم الطازج مع العظم 84 شيكل/1كغم، الموز 5.50 شيكل/1كغم، الخيار بيوت بلاستيكية 5 شيكل/1كغم، والكوسا 8.50 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.44% خلال شهر آذار 2021 مقارنة مع شهر شباط 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.82%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 4.60%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.30%، وأسعار البيض بنسبة 1.91%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.10%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.80%، وأسعار البطاطا بمقدار 4.53%.

وارتفعت أسعار السلع التالية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الموز، الكوسا، والخيار بيوت بلاستيكية 5 شيقل/1كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر آذار 2021 مقارنة مع شهر شباط 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.78%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 4.49%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.41%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.33%، وأسعار البيض بنسبة 0.96%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.47%، على الرغم من انخفاض أسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 4.84%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.12%.

وسجلت أسعار السلع التالية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الخيار بيوت بلاستيكية 1 شيقل/1كغم، ولحم الغنم الطازج مع العظم 51 شيكل/1كغم.

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