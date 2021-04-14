شؤون فلسطينية

عورتاني يطلع ممثلين عن الأمم المتحدة على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

عورتاني يطلع ممثلين عن الأمم المتحدة على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، بمكتبه، اليوم الأربعاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينجز، لوضعها بصورة انتهاكات الاحتلال بحق المنظومة التعليمية، وذلك بحضور الممثلة الخاصة لمنظمة (يونيسيف) لوتشيا إلمي.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية تضافر الجهود الدولية للضغط على سلطات الاحتلال، ولجم انتهاكاتها واستهدافها المتواصل للأطفال وتدمير المدارس خاصة في المناطق المسماة (ج).

بدورها، أكدت هاستينجز، حرص مؤسسات الأمم المتحدة على دعم التعليم في كافة المناطق، لافتةً إلى ضرورة مواصلة الجهود لحماية التعليم في ظل التحديات التي يشهدها، وأهمية رصد الانتهاكات عبر التقارير ومتابعتها من خلال الجهات المختصة.

وتضمن اللقاء استعراضا لواقع الانتهاكات الاحتلالية للتعليم وفق ما رصدته تقارير المتابعة الميدانية، وسط التأكيد على أهمية نقل رواية دقيقة وموضوعية حول واقع هذه الانتهاكات.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، ومدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان، والقائم بأعمال مدير عام المتابعة الميدانية نصر أبو كرش، وكهرمان عرفة من المتابعة الميدانية.

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