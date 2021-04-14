شؤون فلسطينية

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بوفيات فيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بوفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأ ربعاء، إجراء 4762 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، فيما تسجيل 1425 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأضافت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة وتسجيل 10 حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية، مشيرة إلى تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 86004 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 20899 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 64393 حالة.

ووصل إجمالي الوفيات 712 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، بينما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 270 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 32473 شخصاً.

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