بعد تعليقها.. واشنطن تعتزم المضي قدماً بإبرام صفقة أسلحة مع الإمارات

طائرة أف 35

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رام الله - دنيا الوطن

قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات "حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين" فيما يتعلق باستخدام الأسلحة.



وأكد المتحدث، أن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات، في حال تنفيذها، ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأوضح المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: أن الحكومة تتوقع "حوارا قويا ومستداما مع الإمارات" لضمان شراكة أمنية أقوى.



وأضاف في البيان "سنواصل التأكيد مع الإمارات وجميع المستفيدين من المواد والخدمات الدفاعية الأمريكية على أنه يجب تأمين المعدات الدفاعية الأمريكية الأصل واستخدامها بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق تماما مع قوانين النزاع المسلح".



وكانت إدارة بايدن قد علقت الاتفاقات التي أقرها سلفه الجمهوري دونالد ترامب من أجل مراجعتها.



وأبلغت إدارة ترامب الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر أنها وافقت على بيع الأسلحة للإمارات كصفقة جانبية لـ"لاتفاقيات الإبراهيمية" بوساطة أمريكية في أيلول/سبتمبر التي وافقت بموجبها الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



ومن بين ما تتضمنه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، 50 طائرة من طراز إف-35 لايتنينغ 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 بي وحزمة من ذخيرة جو-جو و جو-أرض.