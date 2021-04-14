شاهد: السنوار يزور عائلة الأسير سلامة ويؤكد على عدالة قضية الأسرى



















رام الله - دنيا الوطنأكد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، على عدالة قضية الأسرى، والتزام الحركة بالنضال من أجل تحريرهم وعلى رأسهم حسن سلامة.جاء تصريح السنوار، خلال زيارة وفد من قيادة الحركة، لمنزل عائلة الأسير حسن سلامة.وترأس السنوار الوفد، فيما شمل عدداً من أعضاء المكتب السياسي وقادة الحركة، وكتائب القسام في المدينة.وجاءت الزيارة للاطمئنان على صحة الحاجة أم نبيل، والدة سلامة ولتهنئتها بحلول شهر رمضان المبارك .وكانت حماس استهجنت القرار الصادر من لجنة الانتخابات المركزية برفض ترشح سلامة في انتخابات المجلس التشريعي.وقالت الحركة في تصريح صحفي إنها تلقت بأسف بالغ، قرار لجنة الانتخابات برفض ترشح الأسير البطل حسن سلامة بحجة أنه "غير مسجل في سجل الناخبين، علماً بأنه معتقل لدى الاحتلال الصهيوني منذ ربع قرن من الزمان".