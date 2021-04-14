صور.. مصر: ارتفاع عدد ضحايا حادثة أسيوط إلى 20 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة 20 شخصاً، وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة أسيوط.



وأوضح د.خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك)، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلي مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام.



وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.



















رام الله - دنيا الوطن