قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا في كلا الاتجاهين

إغلاق حاجز قلنديا

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، حاجز قلنديا شمال القدس، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور عبر الحاجز بحجة العثور على جسم مشبوه.



وتسبب إغلاق الحاجز في أزمة مرورية خانقة بأحياء قلنديا وكفر عقب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).