إبعاده لمناطق السلطة.. مشروع قانون إسرائيلي يسحب الجنسية عن شخص أدين بـ "الإرهاب"



وقال النائبان: إن موافقة هؤلاء الأشخاص على تلقي هذه الأموال تدل على أنهم "يتخلون عن مكانتهم كمواطني الدولة"، وفق زعمهما.



ويعتقد أن مشروع القانون، الذي جاء بعد الاحتفال بخروج الأسير رشدي أبو مخ، من أراضي عام 48، سيحظى بدعم غالبية أعضاء (كنيست).



رام الله - دنيا الوطنطرح عضو (كنيست) من حزب (ليكود)، افي ديختر، والنائبة من (الصهيونية المتدينة)، أوريت ستروك، مشروع قانون يجيز سحب الجنسية الإسرائيلية من مواطن أدين بـ "الإرهاب" وتقاضى معاشات من السلطة الفلسطينية، وطرده إلى مناطق السلطة".وسيُسمح بموجب مشروع القانون لهذا الشخص الحصول من جديد على الجنسية الإسرائيلية، إذا تخلي عن المعاشات الفلسطينية، ورجع الأموال التي تقاضاها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).