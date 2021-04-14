فيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في باب العامود وتستولي على وجبات الإفطار













رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية، على المصلين بعد خروجهم من صلاة التراويح، قرب باب العامود بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بانتشار مكثف لقوات الاحتلال في منطقة باب العامود عقب مواجهات بينها وبين الشبان في المكان عقب رفض الأهالي قرارات الاحتلال بمنع الجلوس في المنطقة.وكانت قوات الاحتلال قد نفذت في وقت سابق من الليلة، أعمال تفتيش وتخريب قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عناصر من شرطة الاحتلال قاموا بخلع باب مئذنة باب الأسباط، واقتحموا سطح المئذنة، وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب في المكان، فيما منعت تلك القوات توزيع وجبات الإفطار على الصائمين قرب الأسباط، واستولت عليها.وقالت الأوقاف الإسلامية إن ما حصل بالمسجد الأقصى قبيل صلاة العشاء أمر خطير، حيث اقدمت سلطات الاحتلال على اقتحام جميع المآذن بالمسجد الاقصى وخلع الابواب وتقطيع جميع الأسلاك الواصلة للسماعات وتهديد عدد من موظفي الأوقاف بالاعتقال بعد أن قاموا بالاحتجاج على هذا التصرف.